Simon Yates ha vinto la 12/a tappa del 106/o Tour de France di ciclismo, da Tolosa a Bagnères de Bigorre, lunga 209,5 chilometri. Il britannico ha battuto allo sprint lo spagnolo Pello Bilbao, secondo, e l'austriaco Gregor Muehlberger, terzo. Il francese Julian Alaphilippe, in gruppo con quasi 10' di ritardo, è rimasto in maglia gialla. Domani è in programma la 13/a tappa, una cronometro individuale a Pau, su un percorso lungo 27,2 chilometri non del tutto pianeggiante. Una frazione destinata a rivoluzionare la classifica generale.

