di Francesca Monzone

Capolavoro di Vincenzo Nibali che mette il proprio sigillo sulla ventesima tappa del Tour de France. Il siciliano ha conquistato, in solitaria l’ultima tappa alpina, di 59 chilometri da Albertville a Thoren. Al secondo posto il campione del mondo Alejandro y, seguito da Mikel Landa. Stretta di mano e passaggio di testimone sul traguardo di Thoren, tra I due corridori della Ineos, Egan Bernal in giallo e Geraint Thomas, che sale sul secondo gradino del podio. Festeggia Il colombiano della Ineos con la maglia di leader della Grand Boucle. Bernal finalmente, dopo quest’ultima tappa di montagna, domani a Parigi entrerà da grande campione e autore di una straordinaria impresa. Con i suoi 22 anni, è il quarto vincitore più giovane nella storia del Tour de France, terzo non europeo e primo sudamericano. Era partito da Bruxelles sentendo la rivalità con Thomas, vincitore lo scorso anno e sulla strada ha dovuto lottare per dimostrare il suo valore.



Brinda la Colombia ma anche l’Italia perché Bernal è cresciuto nel nostro Paese. Era arrivato in Italia a 18 anni e Gianni Savio è stato l’uomo che lo ha scoperto. Il colombiano continuerà a correre in questa stagione e ad agosto proverà a vincere la Vuelta inSpagna.Julian Alaphilippe è lo sconfitto di questa corsa e dopo aver perso la maglia gialla ieri, oggi è sceso anche dal podio. A Parigi ci sarà Thomas dietro Bernal, seguito da Kruijswijk. Quarto posto per Buchmann, mentre Julian è retrocesso in quinta posizione. Il dato certo è che la trasformazione di Juju da uomo da classiche a uomo da grandi giri, è iniziata proprio in questo Tour de France e lo rivedremo lottare per conquistare una grande corsa a tappe.



L’ultima frazione di montagna, troncata a causa del mal tempo e ridotta a soli 59 chilometri, ha regalato le emozioni più belle. La fuga di Vincenzo Nibali è partita al chilometro zero e alle sue spalle gli altri corridori non sono rimasti a guardare. Così con lui sono arrivati anche Gallopin (Ag2r), Woods (EF), Zakarin (Katusha) e Perichon (Cofidis). Poi il forcing della Jumbo Visma per Kruijswijk, ha fatto capire a Nibali che doveva scrollarsi tutti di dosso e così è stato. Il siciliano ha alzato il ritmo staccando uno ad uno tutto i suoi avversari. Nella parte più dura della salita era da solo e da solo ha conquistato la tappa più corta, ma più agguerrita di questo Tour de France numero 106. Domani a Parigi saliranno sul palco anche Sagan con la maglia verde e Bardet con la maglia a pois, unica soddisfazione per i francesi.



CLASSIFICA GENERALE



1 EGAN BERNAL 2 TEAM INEOS 79h 52' 52'' - B : 8'' -

2 GERAINT THOMAS 1 TEAM INEOS 79h 54' 03'' + 00h 01' 11'' - -

3 STEVEN KRUIJSWIJK 81 TEAM JUMBO - VISMA 79h 54' 23'' + 00h 01' 31'' B : 4'' -

4 EMANUEL BUCHMANN 12 BORA - HANSGROHE 79h 54' 48'' + 00h 01' 56'' - -

5 JULIAN ALAPHILIPPE 21 DECEUNINCK - QUICK - STEP 79h 56' 37'' + 00h 03' 45'' B : 30'' -

6 MIKEL LANDA MEANA 65 MOVISTAR TEAM 79h 57' 15'' + 00h 04' 23'' B : 8'' -

7 RIGOBERTO URAN 91 EF EDUCATION FIRST 79h 58' 07'' + 00h 05' 15'' - -

8 NAIRO QUINTANA 61 MOVISTAR TEAM 79h 58' 22'' + 00h 05' 30'' B : 18'' -

9 ALEJANDRO VALVERDE 62 MOVISTAR TEAM 79h 59' 04'' + 00h 06' 12'' B : 6'' -

10 WARREN BARGUIL 211 TEAM ARKEA - SAMSIC 80h 00' 24'' + 00h 07' 32'' B : 2''



ORDINE D'ARRIVO



1 VINCENZO NIBALI 41 BAHRAIN - MERIDA 01h 51' 53'' - B : 10'' -

2 ALEJANDRO VALVERDE 62 MOVISTAR TEAM 01h 52' 03'' + 00h 00' 10'' B : 6'' -

3 MIKEL LANDA MEANA 65 MOVISTAR TEAM 01h 52' 07'' + 00h 00' 14'' B : 4'' -

4 EGAN BERNAL 2 TEAM INEOS 01h 52' 10'' + 00h 00' 17'' - -

5 GERAINT THOMAS 1 TEAM INEOS 01h 52' 10'' + 00h 00' 17'' - -

6 RIGOBERTO URAN 91 EF EDUCATION FIRST 01h 52' 16'' + 00h 00' 23'' - -

7 EMANUEL BUCHMANN 12 BORA - HANSGROHE 01h 52' 16'' + 00h 00' 23'' - -

8 STEVEN KRUIJSWIJK 81 TEAM JUMBO - VISMA 01h 52' 18'' + 00h 00' 25'' - -

9 WOUT POELS 6 TEAM INEOS 01h 52' 23'' + 00h 00' 30'' - -

10 NAIRO QUINTANA 61 MOVISTAR TEAM 01h 52' 23'' + 00h 00' 30

© RIPRODUZIONE RISERVATA