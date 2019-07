PESARO - Sempre alla ricerca delle due pedine mancanti, la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro prova a farsi sotto. Tra il numero ristretto di playmaker che piacciono di più alla Vuelle c’è anche il serbo Vasilije Pusica, 196 cm del 1995. Uscito da Northeastern (17,4 punti e 4,1 assist l’ultima stagione), è un giocatore con un alto Iq cestistico che può ricoprire tutti e tre i ruoli esterni. È approdato al Partizan Belgrado lo scorso aprile e in dodici match ha segnato 8,3 punti con il 45% nel tiro da 3, più 2,2 rimbalzi e 2,3 assist. Viene, appunto, dal Partizan, il club guidato da coach Andrea Trinchieri, ossia il tecnico accanto al quale è maturato l’allenatore biancorosso Federico Perego. Dal Partizan, Pesaro ha anche studiato Aleksej Nikolic, lo sloveno che era stato accostato anche alla Virtus Bologna, che per ora lo terrebbe in sala d’attesa. Il giovane regista piaceva molto, ma sembra difficile accordarsi per il buyout.

