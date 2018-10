Buenos Aires 2018, Talisa Torretti vince l'oro nella ginnastica ritmica

«Straordinaria Talisa, le Marche sono fiere di te!». Il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, si congratula con l'azzurra Talisa Torretti che ha vinto la medaglia d'oro con una grande prova nella ginnastica ritmica alle olimpiadi giovanili di Buenos Aires in corso fino al 18 ottobre. La ginnasta, classe 2003, tesserata con la Faber Ginnastica Fabriano, in Argentina ha spiccato il volo conquistando il gradino più alto del podio nella ginnastica ritmica, contribuendo al successo della squadra internazionale intitolata alla campionessa statunitense Simone Biles, nel Team Event multidisciplinare. «Davvero emozionante - aggiunge -, questo oro è la miglior testimonianza di un territorio che ama e crede davvero nello sport. Una grande vittoria che esprime quanto ho visto trapelare dagli occhi dei cinque nostri giovani campioni prima della partenza per Buenos Aires: passione, tenacia, determinazione e grande amore per lo sport. La dimostrazione più bella e vitale della nostra regione». Alle Olimpiadi giovanili di Buenos Aires gareggiano, e si stanno caratterizzando per ottime prestazioni, oltre a Talisa Torretti che con i suoi 15 anni è la più piccola del gruppo marchigiano, Elisabetta Cocciaretto, Lay Giannini, Emma Silvestri e Giorgia Speciale, campioni di ginnastica ritmica, tennis, ginnastica artistica, atletica 400m ostacoli e windsurf

