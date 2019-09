«In Italia non c'è un giocatore come Lukaku, è uno degli attaccanti più forti in circolazione. Sembra il sosia di Duvan Zapata, questi hanno qualcosa in più degli altri. Lukaku è uno che ti trascina la squadra, se gli vai contro per fermarlo ti butta giù. Gli devi lanciare 10 banane da mangiare per fermarlo» Queste le dichiarazioni in diretta di Luciano Passirani, opinionista di Top Calcio 24, su Telelombardia. Poche ore dopo questo intervento, il direttore di rete Fabio Ravezzani si è presentato in diretta e ha dichiarato: «Oggi è stata evocata un'immagine indegna da un anziano opinionista che, malgrado le scuse, non verrà più invitato nelle nostre trasmissioni»

