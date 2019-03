Ostacolo Marina per il Tolentino: domenica di derby a Fabriano

ANCONA - Incertezza totale, duelli infiniti e un'altra giornata che promette scintille ed emozioni. Ecco una nona giornata da vivere tutta d'un fiato. Gioca in casa il Tolentino contro il Marina, partita davanti al pubblico amico anche per il Porto Sant'Elpidio contro il Grottammare e l'Urbania che se la vedrà con la Pergolese. Ma occhio perchè la partita più attesa - e non solo perchè è un derby - è quella che mette di fronte Fabriano Cerreto e Sassoferrato Genga.





IL PROGRAMMA



Porto d’Ascoli – Forsempronese 1 -1



Porto Sant’Elpidio – Grottammare



Biagio Nazzaro – Portorecanati



Camerano – Monticelli



Fabriano Cerreto – Sassoferrato Genga



Montefano – Atletico Gallo



San Marco Servigliano – Atletico Alma



Tolentino – Marina



Urbania – Pergolese

