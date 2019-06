BOLOGNA - Imponendosi per 11-8 nella vasca della Rari Nantres bologna, di fronte ad un folto pubblico, con tanti tifosi anconetani presenti, la Cosma Vela di coach Milko pace ha conquistato la promozione nel massimo campionato di pallanuoto femminile.



Dopo aver dominato il proprio girone del campionato di serie A2, nella finale playoff la Cosma ha battuto per due volte la Rari Nantes Bologna, seconda classificata nell'altro girone, con risultati di 10-6 alla piscina del Passetto e 11-8 appunto a Bologna. Una grande soddisfazione per la pallanuoto anconetana che non aveva mai raggiunto livelli così alti. Nella squadra dorica le punte di diamante sono la filottranese Francesca Pomeri, già medaglia d'argento olimpica con la nazionale e la bomber cameranese Elena Altamura, autrice di oltre 50 reti in stagione, ma tutta la squadra è stata super.

