Panama-Tunisia 1-2 La Diretta Kazhi ribalta tutto: africani in vantaggio

Alla Mordovia Arena di Saransk, Panama e Tunisia chiudono la loro avventura mondiale. Entrambe le squadre, dopo gli scontri con Inghilterra e Belgio si trovano ancora a zero punti: la gara di oggi rappresenta dunque un'importante occasione per ottenere un risultato prestigioso, anche se non più utile ai fini della qualificazione.



LE FORMAZIONI:

PANAMA: Penedo; Machado, Escobar, R.Torres, Ovalle; Gomez; Barcenas, Guardia, Godoy, J.Rodriguez; G.Torres.

TUNISIA: Mathlouthi; Nagguez, Bedoui, Meriah, Maaloul; Chalali, Skhiri, Sassi; F.Ben Youssef; Khazri, Sliti.

