Panchina d'oro vince Allegri davanti a Sarri e Simone Inzaghi

Massimiliano Allegri ha vinto la panchina d'oro 2017-2018 per la serie A, il riconoscimento che viene assegnato dagli allenatori al miglior tecnico della stagione. Il tecnico della Juventus ha ottenuto 17 voti. Al secondo posto ex equo Maurizio Sarri (Napoli) e Simone Inzaghi con 8 voti.



Aurelio Andreazzoli ha vinto la Panchina d'argento 2018. L'allenatore toscano, 65 anni, è stato premiato per la promozione in Serie A guadagnata lo scorso anno sulla panchina dell'Empoli.

