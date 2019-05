Un siparietto assolutamente imperdibile, quello tra Paolo Belli e Cristiano Ronaldo. Entrambi hanno partecipato, allo Juventus Stadium, alla Partita del Cuore: se il fuoriclasse portoghese è sceso in campo con i Campioni per la Ricerca, il cantante e conduttore televisivo ha invece disputato la gara con la sua formazione 'storica', quella della Nazionale Italiana Cantanti.



Paolo Belli è un grandissimo tifoso juventino ed è anche l'autore dell'attuale inno del club bianconero (Juve, storia di un grande amore). Ovviamente, per lui è stata un'emozione indescrivibile poter giocare sullo stesso campo di uno dei calciatori più grandi di sempre. Anche a distanza di quasi un anno dallo storico trasferimento, per tanti tifosi juventini c'è ancora una certa incredulità nel vedere CR7 in bianconero.



Quando entra nello spogliatoio, Paolo Belli si avvicina a Cristiano Ronaldo, poi si inchina e sfodera un canto quasi religioso: "Ave, Cristiano!". Poi, dopo i ripetuti inchini, Paolo Belli si avvicina e bacia Cristiano Ronaldo sul braccio, scatenando la reazione piuttosto divertita del portoghese.

