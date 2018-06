PARIGI - E' un'impresa, un giorno indimenticabile per Marco Cecchinato e per il tennis italiano. Straordinaria la vittoria contro Nole Djokovic che vale l'accesso alla semifinale del Roland Garros.



Dopo una sfida che ha regalato emozioni senza fine il tennis azzurro ha conquiistato la semifinale. Battuto in quattro set un Djokovic battagliero in tie-break, quello del quarto set dove succede di tutto: finisce 13-11 con tre match point annullati a Cecchinato e tre set point non sfruttati dal campione serbo. E così Cecchinato diventa il primo italiano a raggiungere la semifinale di uno Slam dopo 40 anni.



In semifinale troverà l'austriaco Dominic Thiem, che nel suo quarto di finale ha battuto il tedesco Sascha Zverev, numero 2 del tabellone.

