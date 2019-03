Sci, Coppa del mondo: Paris vince il supergigante di Kvitfjel

Trionfo di Paris in Coppa del mondo. Dominik Paris conquista la quinta vittoria stagionale in Coppa del Mondo, la 14esima in carriera, trionfando nel superG di Kvitfjel. Sulle nevi norvegesi l'altoatesino si impone con il tempo di 1'29"20 precedendo l'atleta di casa Kjetil Jansrud (1'29"63) e lo svizzero Beat Feuz (1'29"80). Quarto posto per l'austriaco Vincent Kriechmayr (1'30"02) che si lascia alle spalle lo statunitense Travis Ganong (1'30"09) e il norvegese Aleksander Aamodt Kilde (1'30"13). Nono posto per Christof Innerhofer (1'30"33) che paga un errore nella parte centrale della pista. Con il successo odierno Paris balza al comando della Coppa del Mondo di superG con 330 punti, 44 in più di Kriechmayr, a una sola gara dalla conclusione della stagione, quella delle finali di Soldeu.



