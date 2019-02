Parma-Inter, ore 20,30 La diretta Spalletti a caccia della vittoria scaccia crisi: c'è Nainggolan

Il Parma, reduce dallo spettacolare pareggio per 3-3 sul campo della Juventus nello scorso turno di campionato, ospita questa sera al Tardini l'Inter, in piena crisi dopo la sconfitta interna col Bologna per 0-1. I ducali vogliono tornare alla vittoria per non perdere contatto col gruppo di squadre che lottano per un posto in Europa, mentre gli ospiti cercano i 3 punti per uscire dalle difficoltà e blindare il 3o posto in classifica dall'assalto delle squadre inseguitrici.

Nell'ultimo match giocato dalle due squadre al Tradini, prima della nascita del nuovo Parma dalla Serie D, il risultato fu 0-2 a favore dei nerazzurri, che espugnarono la città ducale grazie alle reti di Rolando e Guarin. A riprova dell'altissimo livello raggiunto dal Parma nella sua giovane storia di protagonista della Serie A dopo la prima storica promozione, è il fatto che il bilancio dei 24 precedenti in Emilia sia nettamente favorevole ai padroni di casa, con 14 vittorie a 4.





LE FORMAZIONI

Parma (4-3-3): Sepe; Gagliolo, Bruno Alves, Bastoni, Iacoponi; Kucka, Scozzarella, Barillà; Siligardi, Inglese, Gervinho. Allenatore: D’Aversa.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Joao Mario, Nainggolan, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti.





