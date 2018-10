Parma-Lazio alle 15 La Diretta In avanti Luis Alberto e Immobile

Il bellissimo Parma di questo inizio di stagione torna al Tardini e ospita la Lazio, in un match che riporta alla memoria le sfide tra le due squadre a cavallo dell'anno 2000. I ducali vengono dalla vittoria di Marassi sul campo del Genoa dello scorso turno di campionato, mentre la Lazio dalla vittoria interna sulla Fiorentina dopo le due brutte sconfitte nel derby in Serie A e con l'Eintracht Francoforte in Europa League.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI UFFICIALI

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Rigoni, Stulac, Barillà; Siligardi, Inglese, Di Gaudio

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Patric, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto, Immobile

