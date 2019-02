Parma-Napoli: dalle 18 La Diretta ​Ancelotti si affida a Mertens-Milik

Parma e Napoli si affrontano oggi al Tardini nella partita delle ore 18. Scendono in campo due squadre che non stanno per nulla vivendo un buon momento di forma: i ducali vengono infatti dalla sconfitta di Cagliari subita in rimonta e sembrano avere perso lo smalto che ne caratterizzava le prestazioni fino a qualche settimana fa; il Napoli, dal canto suo, dopo lo 0-0 casalingo col Torino sembra avere definitivamente abdicato a qualsiasi remota speranza di rimonta ai danni della Juventus.



Sono 16 i precedenti giocati in Serie A tra Parma e Napoli prima della ripartenza dei ducali dalla Serie D a seguito di vicende extra calcistiche: 8 le vittorie dei padroni di casa, 3 i pareggi e 5 le affermazioni degli ospiti, l'ultima delle quali nel campionato 2012/2013, mese di gennaio, col risultato di 1-2. Da notare che il Napoli non subisce reti in campionato da 385 minuti e che nelle ultime 4 partite disputate per ben 3 volte ha terminato il match senza segnare né subire reti.

