Parma-Torino, dalle 20.45 La Diretta D'Aversa e Mazzarri cercano la svolta

Parma e Torino si ritrovano di fronte questa sera per la 6a giornata di Serie A. I ducali, 6 punti in classifica, conquistati nei primi 5 impegni stagionali, vengono dal successo di misura sul Sassuolo maturato nel turno infrasettimanale grazie all'autogol di Bourabia in pieno recupero, mentre i granata vivono ancora sulle ali dell'entusiasmo grazie alla splendida rimonta di giovedì sera, quando grazie ad un secondo tempo di grande vigoria hanno chiuso il match col Milan sul 2-1 finale.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI:

PARMA:

TORINO:



C'è stata poca gloria fino ad ora per il Torino al Tardini nella storia degli scontri diretti giocati in Serie A tra le due compagini: solo 2 vittorie in 15 occasioni, a fronte di 4 pareggi e 9 affermazioni del Parma. L'anno scorso fu 0-0, mentre il risultato che manca da più tempo è proprio la vittoria dei padroni di casa: 3-1 nel corso del campionato 2013/2014.



© RIPRODUZIONE RISERVATA