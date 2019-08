PESARO - Passaggio di quote in casa Vis. A sorpresa, ma nemmeno troppo, il 51% della società pesarese è stato acquisito da Mauro Bosco, imprenditore 42enne di origini napoletane con interessi commerciali in tutta Italia. Amministratore della Mati Sud spa, azienda che opera nel settore delle costruzioni civili e industriali, con gli anni si è specializzata nella realizzazione, gestione e manutenzione di edifici e impianti tecnologici in tutti i settori di applicazione (universitario, ospedaliero, ferroviario, militare, commerciale, eccetera), sia in ambito pubblico che privato, il nuovo presidente della Vis è fondatore della Mb Holding di Milano, la società con cui la Vis ha firmato il contratto. E' inoltre legato a tutto il mondo della Sampdoria, che sarebbe pronta a estendere il proprio impegno su Pesaro ben oltre l'accordo annuale rinnovato non senza fatica qualche settimana fa.

