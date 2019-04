Altri problemi di salute per Pelé: asportato un calcolo renale

Ancora problemi di salute per Pelé, tuttora ricoverato all'Israelitico Albert Einstein di San Paolo dopo il rientro d'urgenza da Parigi dove, due settimane fa, l'ex fuoriclasse aveva avuto un malore. L'ospedale ha fatto sapere con un comunicato che ieri O Rei è stato operato per l'asportazione di un calcolo renale, e che ora le sue condizioni sono buone. Pelè era stato ricoverato martedì scorso, subito dopo essere rientrato in patria dalla Francia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA