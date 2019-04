PESARO - Il turno prepasquale coincide con la penultima apparizione della Vuelle alla Vitrifrigo Arena. Stasera arriva il Banco di Sardegna e servono punti. Sassari è ottava a quota 28, Pesaro conta la metà delle vittorie, sette, e dietro ha soltanto Pistoia. Oggi resteranno fuori ben due stranieri (mai accaduto prima), dato che i biancorossi ne hanno otto in roster. Si deciderà in base ad acciacchi e alle scelte tattiche, di sicuro c’è che Lyons rientrerà, se starà bene pure McCree (si decide oggi) e debutterà Dez Wells, il rinforzo per il rush finale. Dunque quasi sicuro di andare in tribuna è Murray, ormai fuori dai giochi, l’altro indiziato è Shashkov, che però potrebbe rientrare se McCree non ce la facesse. In palio punti pesantissimi in chiave salvezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA