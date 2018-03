PESARO - La Vuelle Pesaro ha battuto per 84-81 dopo un tempo supplementare la Betaland Capo d'Orlando, raggiungendola in clasifica, anche se i siciliani sono di fatto davanti avendo una differenza canestri migliore. La vittoria dei pesaresi è stata provvidenziale, perché in caso di sconfitta la squadra di Leka sarebbe scesa a tre successi di distanza dai siciliani. Tra l'altro i pesaresi hanno firmato una grande impresa, visto che durante la partita erano stati anche a meno 20.

