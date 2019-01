PESARO - Per fare tris, per crescere ancora, per mettere un altro mattoncino nel puzzle-salvezza. Stasera alle 20.30 davanti al pubblico amico la Vuelle affronta l'Happy Casa Brindisi per confermare quanto di buono fatto prima all'esordio sulla panchina pesarese di Boniciolli contro Torino e poi replicato sul parquet di Pistoia contro due dirette concorrenti nella lotta salvezza. E stasera c'è Brindisi con la Vuelle che pensa al tris...





Ma la partenza della Vuelle è tutt'altro che brillante con Brindsi che fa tutto quel che vuole anche perchè Pesaro in difesa è troppo morbida: l'Happy Casa colpisce da fuori ma gioca bene anche nell'area pitturata, il primo quarto termina con i pugliesi avanti 31-19.



E le cose non cambiano neanche nel secondo parziale con qualche giocata individuale della Vuelle mentre Brindisi gioca di squadra e domina; percentuali da sogno per i pugliesi, attacco che non si ferma e squadre che vanno al riposo con l'Happy Casa avanti di 19 punti col tabellone che dice: Pesaro 41-Brindisi 60.

© RIPRODUZIONE RISERVATA