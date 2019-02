ANCONA - E' comiciato molto male il sabato delle squadre marchigiane di serie C. La Vis Pesaro infatti, è stata sconfitta in casa per 1-0 dall'Albinoleffe, che era penultimo in classifica. Ancora una volta i vissini hanno dimostrato la differenza tra la mole di gioco sviluppata e il numero delle occasioni da gol create, viceversa l'Albinoleffe è riuscito a segnare con Gonzi, in apertura di secondo tempo, l'unica rete della partita. Per la squadra di Colucci si tratta della decima sconfitta in campionato, contro 8 vittorie.



Allle 18.30 è invece terminata, a reti bianche, la partita tra Lanerossi Vicenza e Fermana, inutile la pressione dei veneti contro una Fermana che si è difesa bene, interrompendo la serie di tre sconfitte consecutive e rimanendo così in piena zona playoff.



Stasera infine al Riviera delle Palme andrà in scena il derby tra la Samb e il Fano. i rossoblù di Roselli vincendo si addentrerebbero con decisione nella zona playoff, i granata invece devono cercare di strappare un punto per non perdere contatto dalle altre concorrenti all salvezza diretta.



questa la classifica del girone c della serie B in base ai risultati finora maturati sul campo: Pordenone 54, Triestina 47, FeralpiSalò 46, Südtirol 42, Imolese 42, Monza 40, Ravenna 39, Fermana 37, L.R. Vicenza 36, Vis Pesaro 33, Samb 33, Ternana 32, Gubbio 32, Renate 31, Teramo 28, AJ Fano 27, Rimini 27, Giana Erminio 26, AlbinoLeffe 25, Virtus Verona 22

