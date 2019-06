Roma, è ufficiale: Gianluca Petrachi è il nuovo direttore sportivo. «Contratto fino al 2022»

La Roma ha un nuovo direttore sportivo: è Gianluca Petrachi, che dal prossimo 1 luglio assumerà la carica dopo aver firmato un contratto che lo lega al club giallorosso fino al 2022. È stata l'As Roma, in un comunicato ufficiale, a rendere nota la notizia sul proprio sito internet.



Petrachi approda alla Roma dopo un lungo braccio di ferro con Urbano Cairo, patron del Torino, che inizialmente non voleva lasciarlo partire. «Sono contento di dare il benvenuto a Gianluca nel nostro team», ha dichiarato il CEO della Roma Guido Fienga. «Sono certo che con la sua competenza rappresenterà una risorsa importante all’interno del management dell’AS Roma».

Gianluca Petrachi nuovo Direttore Sportivo dell'#ASRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) June 25, 2019

Dirigente sportivo dal 2006 dopo una lunga carriera da calciatore anche in Serie A, Petrachi è partito dal basso: prima al Pisa, con una promozione dalla C alla B e un'altra promozione in A sfiorata ma sfumata solo ai playoff. Dal 2009 al Torino, con cui ha prima conquistato la Serie A, poi l'accesso all'Europa League:

La Roma rappresenta per me un'avventura ambiziosa e incredibilmente stimolante

, le prime parole di Petrachi.

Conosco bene le aspettative di un Club e di una piazza così importanti, proprio per questo ho accettato immediatamente questa sfida

.

© RIPRODUZIONE RISERVATA