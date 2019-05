Pirlo, paura per la figlia 13enne: investita da un'auto in pieno centro a Torino

Paura per la figlia dell'ex calciatore di Juventus e Milan Andrea Pirlo. La figlia 13enne è stata investita da un'auto, ieri pomeriggio nel centro di Torino. L'incidente in via Bonafous, all'angolo con via Maria Vittoria. Trasportata per accertamenti all'ospedale Regina Margherita, oltre allo spavento la giovane ha riportato soltanto qualche contusione.

