Pistoia perde in casa se la Vuelle oggi fa il colpo a Varese è salva

VARESE - Il fine settimana è iniziato bene per la Vuelle con Pistoia fanalino di coda sconfitto in casa da Cantù. E allora una vittoria oggi a Varese vorrebbe dire salvezza sicuro. E' la giornata n. 28, potrebbe essere anche una domenica chiave in ottica salvezza con la Vuelle che cerca l'exploit per rimanere nel massimo campionato. Ma l'impegno che attende la squadra di Boniciolli è tutt'altro che semplice anche se Varese non sta di certo attraversando un buon momento. Pesaro ha bisogno della vittoria per chiudere il discorso.



E le altre squadre che lottano per rimanere nel massimo campionato? Impegno esterno e anche molto difficile per la Grissin Bon Reggio Emilia a Venezia, gioca in casa Torino con la Fiat che riceve la visita della Vanoli Cremona mentre Pistoia l'attuale fanalino di coda complica la sua già difficilissima situazione perdendo in casa nell'anticipo con Cantù per 84-74. E di sicuro la notizia non può non far piacere a tutti i tifosi della Vuelle.

© RIPRODUZIONE RISERVATA