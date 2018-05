ANCONA Ultima giornata con tanti matusa in campo e addii speciali nei dilettanti. In Seconda Categoria, nel girone A, chiude ancora in gol Gianluca Pittaluga, 44 finiti il 2 di questo mese, ex Vis e Ascoli: altre 12 reti con l’Osteria Nuova e 210 in carriera. Lo imitano anche il coetaneo Yuri Campetti con la Cameratese e Massimiliano Petrella, 46 a novembre, con il Pianello Vallesina nel girone D, Riccardo Colonnelli, 41 a ottobre, con il Ripatransone e Stefano Eleuteri, 40 finiti a gennaio, con il Valtesino nel G, mentre nel’H Andrea Carboni, 40 il 12 giusno, firma il gol che vale la promozione dell’Azzurra Mariner e il croato Ante Pesic, 44 ad agosto, quello che vale i playoff per l’Orsini. Nell’F, invece, Paolo Loprieno, 40 finiti ad aprile, firma ancora una doppietta con la Juve Club Tolentino: è la sesta stagionale e fanno 20 reti stagionali per un attaccante che ha giocato in Eccellenza e Promozione in Lombardia ed Emilia Romagna, ma anche in C e in D con Triestina e Pro Sesto. Nel girone G si scatena Simone Ricci, 43 compiuti ad aprile: sua la tripletta nel 5-2 del Borgo Rosselli, finito ai playout. Non scende in campo con il Serra Sant’Abbondio nel girone B ma va ricordato Yuri Costieri, 44 anni: nella stagione 2011/12 ne fece 33 e non 31 con il Barbara in Prima, per cui il recordissimo appartiene ancora a lui e non a Emanuele Castellano, che chiude a 32 con il Valdichienti.



In copertina anche i portieri. In Prima Categoria, nel girone C, tra i pali del Casette Verdini ha debuttato Oreste Ruani, 51 anni da compiere il 24 agosto, terzo portiere e finora titolare solo nelle gare di Coppa Marche. In Secopnda, nell’E, Andrea Brunacci, 48, torna tra i pali dell’Appignanese, Gabriele Giulietti, 43 a luglio, lascia il posto nel corso della partita a Piero Marinsalda, 42, anche lui con il Montecassiano, mentre Federico Verdini, 49 il 27 maggio ed ex numero uno della Civitanovese in C2, fa la sua apparizione durante la festa del Monte e Torre, e Paolo Cerquozzi, 42 ad agosto, fa la sua gara d’addio durante quella del Fermo, entrambe planate in Prima.

E se Claudio Liuti, 40 a settembre, del Telusiano, e Francesco Di Leonardo, 42 ad agosto, dell’Ortezzanese, sono gli unici ad aver giocato tutte le 30 partite di campionato, nel girone F Simone Del Moro, 52 anni il prossimo 17 giugno, debutta di nuovo tra i pali del Rapagnano. Classe 1966, nel lontano ‘94 era il portiere della promozione e oggi diventa il calciatore più anziano sceso in campo almeno un minuto nel corso di questa stagione, dall’Eccellenza fino alla Seconda Categoria.

