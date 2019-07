ANCONA - Grandi novità per la Serie C del prossimo anno: la Figc ha infatti comunicato che a partecipare ai playoff saranno solamente 8 squadre e non più 28 come accaduto negli ultimi anni. Si comincerà così dai quarti di finale a gara unica e poi semifinali e finali. Parteciperanno ai playoff le squadre che, a conclusione del campionato, si sono classificate al secondo e terzo posto di ogni girone e le migliori due quarte classificate dei tre gironi. Per la scelta delle migliori due quarte qualificate fra i tre gironi, sarà basilare classifica avulsa fra le tre squadre interessate. Con il medesimo criterio della classifica avulsa, sarà determinata la graduatoria fra terze classificate e fra le seconde classificate, ai fini della formulazione degli accoppiamenti per le prime partite dei playoff. Previste gara uniche solo nel primo turno, poi gare di andata e ritorno.



