Plusvalenze fittizie, tre punti al Chievo, tre mesi di squalifica per Campedelli

Tre punti di penalizzazione da scontare in questo campionato: questa - apprende l'Ansa - la sanzione comminata dal Tribunale della federcalcio al Chievo per la vicenda delle plusvalenze fittizie. La sentenza, che sarà ufficializzata a breve, prevede anche tre mesi di squalifica per il presidente della società veneta Campedelli.



Nel dispositivo il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, dichiara di «non doversi procedere nei confronti della Società AC Cesena Spa per intervenuta revoca dell'affiliazione». Inoltre «accoglie il deferimento nei confronti dei Signori Campedelli Luca, Campedelli Piero, Campedelli Giuseppe, Cordioli Michele, Cordioli Antonio, Aldini Guido e Mariotti Samuele, nonché della Società AC Chievo Verona Srl con l'irrogazione delle seguenti sanzioni: Campedelli Luca, mesi 3 (tre) di inibizione; Campedelli Piero, mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione; Campedelli Giuseppe, mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione; Cordioli Michele, mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione; Cordioli Antonio, mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione; AC Chievo Verona Srl, euro 200.000,00 (Euro duecentomila/00) di ammenda e punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva in corso; Aldini Guido, mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione; Mariotti Samuele, mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA