PORTO D’ASCOLI - Colpo a sorpresa del Porto d’Ascoli che vuole fare più che bene in Eccellenza. I piani ambiziosi del neo presidente Vittorio Massi portano a un acquisto di alta qualità: è un nuovo calciatore del club rivierasco Giordano Napolano che dopo 13 anni in categorie superiori scende in Eccellenza. L’attaccante di Terracina, beniamino dei tifosi della Samb, vanta 86 gol nei campionati di C e D e si candida a essere un trascinatore del Porto d’Ascoli dopo una stagione nella quale ha indossato le maglie di Vastese e Giulianova. Il classe ’88 ha sposato il progetto nonostante diverse richieste dalla Serie D e verrà annunciato nelle prossime ore. Per Napolano è la terza squadra in riviera avendo giocato nel Grottammare dal 2006 al 2008, poi nella Samb per tre stagioni e ora con il Porto d’Ascoli.

