ANCONA - Sono 30 i punti virtuali del Porto d’Ascoli, in corsa insieme a 19 delle altre 20 d’Eccellenza battute negli spareggi nazionali. Già fuori dalla maratona i modenesi della Rosselli Mutina: ufficiale la fusione con il Modena, pronto a inserirsi in D pagando la tassa da 150mila euro a fondo perduto. Ne servono invece solo 19mila, oltre a una fideiussione da 31mila, per chiedere l’ammissione e l’iscrizione in D e il Porto d’Ascoli è intenzionato a farlo. I parametri per le graduatorie delle squadre d’Eccellenza sono diversi da quelli per le retrocesse dalla D: qui contano di più i punteggi acquisti con il settore giovanile. Il Porto ne otterrà 13 su un massimo di 24: 5 per i Giovanissimi regionali, 3 per quelli provinciali e altri 3 per gli Allievi provinciali, 2 per Esordienti e Pulcini. Non darà però bonus la sua scuola calcio élite. L’unico +2 arriverà grazie al terzo posto ottenuto in Coppa Disciplina dietro a Atletico Alma e Biagio Nazzaro. Avrà solo 3 punti perché eliminato al primo turno e comunque altri 6 per i tre campionati d’Eccellenza disputati dal 2014 al 2017.



Il Ciarrocchi dovrebbe elargirne altri 5, il massimo nella valutazione degli impianti sportivi: in arrivo anche il verbale della Commissione Comunale di vigilanza del campo di gioco. Un altro +1 arriverà per il bacino d’utenza: Porto d’Ascoli fa parte di San Benedetto, che conta 47mila abitanti, quindi meno di 50mila. Difficile ottenere un +3 dal calcio femminile: il club rivierasco ha iniziato solo quest’anno l’attività con le under 12, dopo un’apparizione alla Danone Cup nella scorsa stagione. Il totale fa appunto 30, risultato apprezzabile ma esiguo per essere almeno tra le prime quattro. Davanti ci sarà di sicuro il Villafranca Veronese: avrà 6 punti (e non 3) perché eliminato al secondo turno, almeno 15 grazie al settore giovanile e 8 come valore sportivo avendo disputato anche due campionati di D nel triennio 2014/17. Il totale si aggirerebbe su 35. A quota 33 dovrebbe invece piazzarsi l’Agropoli, che vanta 8 punti per un triennio di D, almeno 10 per le giovanili e altri 6 perché battuta nel secondo turno.



Tra le altre 12 eliminate al primo turno, occhio soprattutto all’Imperia: sarà l’unica ad averne 3 per bacino d’utenza perché la cittadina ligure fa provincia e ne dovrebbe incassare ben 17 dal settore giovanile, dove sono presenti addirittura i Giovanissimi di fascia B. Può arrivare a quota 34. Da temere anche i laziali del Pomezia, i lucani del Lagonegro e forse i molisani del Vastogirardi: partiranno da 5 come meriti sportivi perché hanno partecipato alla fase nazionale di Coppa Italia.

