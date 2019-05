PORTO POTENZA PICENA - La Santo Stefano Avis di Porto Potenza Picena ce l'ha fatta a coronare una quarantennale storia di sport e integrazione e si è aggiudicata oggi davanti ai propri tifosi il primo scudetto della sua storia, battendo anche in gara3 della finale scudetto la Briantea 84 Cantù, vincitrice di tre degli ultimi quattro titoli tricolori. La squadra brianzola, che aveva anche concluso in testa la regular season, è stata slorpresa da tre partite perfette dei portopotentini di coach Roberto Ceriscioli ed ha perso entrambe le due partite casalinghe. In gara3 sul parquet amico, la Santo Stefano ha completato l'opera imponendosi dopo una partita combattutissima per 70-66 e dando così il via ai festeggiamenti per il titolo tricolore, il primo di una lunga storia sportiva per la gloriosa società neroverde.

