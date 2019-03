Nella gara d'andata, Nicolò Zaniolo ha incantato l'Europa con una doppietta. Al do Dragao, nel match di ritorno degli ottavi di Champions fra Porto e Roma, la squadra di Conceicao proverà a ribaltare il 2-1 subito all'Olimpico. I lusitani sperano di recuperare il proprio bomber principe, Moussa Marega. I giallorossi dovranno giocare una partita attenta in fase difensiva, provando a pungere in contropiede.



