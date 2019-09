ANCONA - Grande Porto Sant'Elpidio. La matricola terribile concede il bis vincendo per 3-0 sul campo di Sant'Arcangelo contro il Cattolica Sm. Prestazione brillante della squadra di Mengo che piace e vince: Mandolesi sul finale del primo tempo ha sbloccato il risultato, nel secondo tempo le reti di Ruzzier e Cuccù per il 3-0 finale che vale il primo posto in classifica aspettando le gare del pomeriggio.







COSì' OGGI ALLE ORE 15





Campobasso-S.N. Notaresco



Chieti-Pineto



Fiuggi-Tolentino



Giulianova-Vastese



Montegiorgio-Matelica



Recanatese-Agnonese



Sangiustese-Avezzano



Vastogirardi-Jesina

