ANCONA - Ultimi gol potenti in Eccellenza con la finale playoff Porto Sant’Elpidio-Fabriano Cerreto, al via alle 16.30 al Ferranti. Ai padroni di casa, secondi in classifica finale, basterà anche un pareggio dopo gli eventuali supplementari per ottenere la qualificazione agli spareggi nazionali. Il Fabriano Cerreto, terzo in classifica e arrivato alla finale dopo aver battuto 2-0 l’Urbania, è obbligato a vincere. La squadra che accederà agli spareggi nazionali affronterà nel primo turno la seconda classificata dell’Eccellenza abruzzese: gara di andata il 19 maggio in trasferta, ritorno il 26 maggio in casa. In caso di qualificazione, altro doppio spareggio il 2 e il 9 giugno contro la vincente del confronto Umbria-Emilia Romagna B.



Si giocano anche i playout in gara unica Servigliano Lorese-Camerano e Atletico Alma-Biagio Nazzaro: anche in questo caso le squadre che giocano in casa saranno salve in caso di pareggio al 120’.

