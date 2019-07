PORTO SANT’ELPIDIO - Dalle 10 di questa mattina il Porto Sant’Elpidio è ufficialmente iscritto al campionato di Serie D. Come da programma e dalle rassicurazioni che il vicepresidente Gianpaolo Marini aveva più volte ripetuto, tutto è andato come doveva andare. Il primo passo ufficiale verso il massimo campionato dei dilettanti è stato fatto e il prossimo step sarà l’assemblea pubblica di lunedì alle 21.15 al Guneson sul lungomare Trieste. Con l’iscrizione si è saputo anche quale sarà il campo da gioco per la prima parte del campionato, fin quando i lavori di messa a norma del Ferranti non saranno ultimati: è l’impianto di Villa San Filippo di Monte San Giusto, dove il Porto Sant’Elpidio disputerà le gare interne del campionato e prenderà così il posto della Sangiustese, che invece emigrerà a Civitanova. Da oggi è sicura anche la conferma di Eddy Mengo che al suo fianco avrà sempre il preparatore atletico Gioele Bonfigli, il preparatore dei portieri Andrea Macellari e il fisioterapista Alessio Andrenacci. Raduno previsto venerdì 19 al Ferranti, dove lunedì 22 inizierà la preparazione.

