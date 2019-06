POGGIBONSI - Cin cin, festa ed esultanza. Il Porto Sant’Elpidio perde 3-1 allo stadio Stefano Lotti di Poggibonsi nella gara di ritorno del secondo turno degli spareggi nazionali di Eccellenza, ma vola comunque in Serie D dopo la bellezza di 30 anni grazie alla vittoria per 2-0 all’andata e al gol siglato in trasferta. La rete che vale un tesoro la sigla al 16’ del secondo tempo Mattia Ruzzier, autore di 2 gol nei playoff e di altri 4 negli spareggi per 14 reti in totale. La squadra di Eddy Mengo passa così in vantaggio per poi subire la rimonta solo nel finale, quando i toscani siglano tre gol con Vangi, di cui l’ultimo al quinto minuto di recupero su calcio di rigore.



Il Porto Sant’Elpidio, la cui ultima apparizione in Interregionale risale alla stagione 1988/89, sarà così l’ottava marchigiana al via nella prossima stagione di Serie D. Oltre al Fano, retrocesso dalla C comunque in ballo per una riammissione, ci saranno infatti Jesina, Matelica, Montegiorgio, Recanatese, Sangiustese e Tolentino. Di conseguenza il campionato di Eccellenza torna invece a 16 squadre.

