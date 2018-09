Dopo un esordio non eccezionale, in cui gli uomini del ct Mancini hanno faticato per strappare un punto alla Polonia, torna in campo l'Italia. La seconda sfida della Nations League per gli azzurri si preannuncia sulla carta ben più difficile: saremo infatti ospiti dei campioni d'Europa del Portogallo, in un test chiave per misurare la nostra crescita. Si gioca al Da Luz di Lisbona.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI UFFICIALI



PORTOGALLO: (4-3-3) - Rui Patricio; Joao Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Mario Rui; William, Ruben Neves, Pizzi; Bruma, André Silva, Bernardo Silva.



ITALIA: (4-4-2) - Donnarumma; Lazzari, Caldara, Romagnoli, Criscito; Cristante, Jorginho, Bonaventura, Chiesa; Zaza, Immobile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA