ANCONA - Dopo le decisioni del Consiglio Federale, con la riammissione del Venezia in Serie B al posto del Palermo, le riammissioni in C di Virtus Verona, Fano e Paganese, i ripescaggi di Modena e Reggio Audace e le esclusioni di Bisceglie e Audace Cerignola per problemi relativi allo stadio, sono attualmente le 59 squadre che prenderanno parte alla Serie C 2019/20, con un posto vacante per raggiungere i 60 club auspicati dalla Lega che dovrà poi essere gestito. È già possibile comunque provare a disegnare i tre possibili gironi, presupponendo che si vada verso la conferma del criterio geografico dello scorso anno, con le divisioni Nord-Ovest, Nord-Est e Centro-Sud. Il girone C sarebbe a 19 squadre con Teramo e Ternana che lascerebbero così il girone B.



GIRONE A: Alessandria, Arezzo, Carrarese, Como, Gozzano, Juventus U23, Lecco, Modena, Monza, Novara, Olbia, Pergolettese, Piacenza, Pianese, Pistoiese, Pontedera, Pro Patria, Pro Vercelli, Reggio Audace e Robur Siena.



GIRONE B: Albinoleffe, ArzignanoChiampo, Carpi, Cesena, Fano, Feralpisalò, Fermana, Giana Erminio, Gubbio, Imolese, Padova, Ravenna, Renate, Rimini, Samb, Sudtirol, Triestina, Vicenza Virtus, Vis Pesaro e Virtus Verona.



GIRONE C: Avellino, Bari, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Monopoli, Paganese, Picerno, Potenza, Reggina, Rende, Rieti, Sicula Leonzio, Teramo, Ternana, Vibonese, Virtus Francavilla e Viterbese.



