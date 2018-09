ANCONA - Attesa finita, ecco il calendario del girone A di Promozione stagione 2018-2019. Per l'Anconitana esordio in trasferta sul campo di Mondolfo, prima in trasferta anche per la Vigor Senigallia sul campo del Valfoglia mentre l'Osimana debutterà al Diana affrontando il Villa San Martino.



Ma ecco il quadro completo della prima giornata (domenica 23 settembre)



Cantiano-Laurentina



Gabicce Gradara-Olimpia Marzocca



Barbara-Loreto



Mondolfo-Anconitana



Osimana - Villa San Martino



Santa Veneranda-Filottranese



Valfoglia-Vigor Senigallia



Villa Musone-Osimo Stazione

