ANCONA - Seconda giornata del campionato di Promozione con le "nobili" in campo oggi dopo gli anticipi di ieri che hanno regalato goie soprattutto a Villa San Martino e Marzocca. Prima in casa per l'Anconitana che ospita il Cantiano, al "Bianchelli" anche la Vigor che dopo questa partita sarà costretta ad emigrare (ad Ostra Vetere) per il rifacimento del sintetico, interessantissima la sfida tra Filottranese e Osimana.



VIGOR -VILLA MUSONE 1-0

ANCONITANA-CANTIANO 2-0



E' iniziata alle 15 la sfida di Senigallia con la Vigor che dopo un avvio incerto è riuscita a trovare la via del gol pochi minuti prima dell'intervallo grazie a Giobellina su azione natav da calcio d'angolo. Adesso il risultato è Vigor-Villa Musone 1-0. Ma pochi minuti dopo è arrivata una brutta notizia per la squadra rossoblù rimasta in dieci per l'esulsione comminata da Denis Pesaresi.



In vantaggio anche l'Anconitana che sin dalle prime battute comanda la partita, il Cantiano prova a difendersi ma deve capitolare al 21' con Marengo che non perdona per il vantaggio della squadra di Nocera. I dorici comandano, la differenza di valori si vede e al 39' arriva il raddoppio firmato da Zaldua al volo su assist di Mastronunzio.

