ASCOLI - «Buona anche la seconda. Grande team. F.A.C., Forza Ascoli Carica!», ha scritto sul suo profilo Instagram il patron dell’Ascoli Calcio Massimo Pulcinelli dopo la seconda amichevole disputata dalla squadra di Zanetti martedì sera. A Foligno, contro una squadra di Serie D, è finita 4-0 con reti di Ninkovic al 40’, Scamacca al 41’, Di Francesco al 68’ e Diop al 76’. In tribuna erano presenti anche l’ex nazionale Marco Materazzi, il cui figlio Davide gioca nel Foligno, e il neo allenatore del Fano ed ex capitano dell’Ascoli Gaetano Fontana: osservati speciali i giocatori bianconeri che saranno ceduti al Fano. In campo Zanetti ha proposto Petrucci mezzala insieme a Cavion e Troiano regista davanti a una difesa schierata a 4 con Laverone a destra, D’Elia a sinistra, Brosco e Valentini centrali. In porta Fulignati, il portiere rientrato dalla Spal. In attacco Ninkovic dietro alla coppia Scamacca–Ardemagni.



ASCOLI p.t (4-3-1-2): Fulignati; Laverone, Brosco, Valentini, D’Elia; Cavion, Petrucci, Troiano; Ninkovic; Scamacca, Ardemagni. All. Zanetti

ASCOLI s.t (4-3-1-2): Novi; Andreoni, Diop, Quaranta, Perri; Carpani, Piccinocchi, Said (Vignati); Baldini; Di Francesco, Rosseti.

