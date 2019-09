Parlano spagnolo le qualifiche di Misano ma non con l'accento di Marc Marquez. E' infatti l'altro iberico, quello della Yamaha, Maverick Vinales, a far segnare il miglior tempo nella battaglia per il Gp di San Marino. Il pilota della M1 partirà davanti al sorprendente Pol Espargaro (KTM). Terzo tempo per Fabio Quartararo. Seconda fila con Franco Morbidelli, Marc Marquez e Andrea Dovizioso. Valentino Rossi apre la terza fila. Da segnalare che Pol Espargaro è stato in pole fino a pochi secondi dal termine della Q2, quando Vinales gli ha inflitto un distacco di 0.295 millesimi. Nel finale incomprensione tra Marquez e Rossi, che si sono disturbati incrociando le traiettorie e hanno rovinato la loro ultima chance di ottenere un tempo migliore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA