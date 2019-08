SHANGAI - La squadra tutta made in Marche che ha rappresentato l’Italia al Magic 3 Shanghai Teenager 3 on 3 Super Basketball Game è arrivata fino alla fase finale, arrendendosi al Canada per 11-13. Un po’ di rammarico per Alessio Zandri e Yannick Giombini (Campetto Ancona), Nicolas Alessandrini (VL Pesaro) e Riccardo Tizi (Porto San Giorgio), che hanno però tenuto altissimo il nostro tricolore. Al di là della bellissima esperienza, tutto il gruppo capitanato da coach Alessandro Del Pesce e Niccolò Mancinelli in fondo ci credeva e soprattutto ci teneva a vincere il trofeo. «Il gruppo è riuscito a trovare un’alchimia e una grandissima intesa pur giocando insieme per la prima volta - ha spiegato coach Del Pesce al ritorno dalla Cina -. Nei quarti e in semifinale ci siamo scontrati con due squadre cinesi di buon livello e non potrebbe essere stato altrimenti dato che per individuare le quattro formazioni locali il Governo ha indetto delle durissime fasi di qualificazione».



Un biglietto da visita davvero vincente quello messo a segno dal governo cinese per lanciare Shangai come città del basket in vista dei Mondiali che si svolgeranno dal 31 agosto al 15 settembre. Nei prossimi giorni sarà la sede anche dell’attesissimo Jump 10, un torneo di basket 5x5 che porterà in città alcuni dei futuri campioni di basket provenienti da tutto il mondo e di cui Senigallia ha ospitato un match lo scorso 6 luglio durante la Summer League Città di Senigallia.

