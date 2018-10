ANCONA - Se sette squadre sono a punteggio pieno dopo quattro giornate nei campionati dilettantistici marchigiani, quattro sono anche le squadre che non sono ancora riuscite a muovere la classifica collezionando pertanto solo sconfitte.



Amarezze in serie per Villa Musone (promozione), Castelfrettese e Jrvs in Prima Categoria e con loro anche Carpegna, Pontesasso, Caldarola e Union. Chi ha i numeri peggiori? Relativamente ai gol segnati il Carpegna che è andato a segno solo una volta, per quel che riguarda i gol subiti Jrvs e Union che hanno subito in 4 partite 12 gol.

