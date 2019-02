Razzismo, «Negro di m...»: il cestista reagisce e viene espulso

Kader Kam, un giocatore di basket della squadra degli Aironi Robbio (Pavia), è stato oggetto di un insulto razzista durante la partita vinta dalla sua squadra venerdì sera a Sedriano (Milano) in un incontro del campionato di serie C. Kader, 31 anni, di origine ivoriana e dall'età di 15 anni residente a Vigevano (Pavia), dopo un contrasto di gioco si è sentito dire da un avversario «negro di m...». A quel punto ha reagito accennando una gomitata: questa reazione gli è costata l'espulsione. A riferire il fatto è, oggi, il quotidiano «La Provincia pavese». Kader Kam non vuole commentare quanto accaduto. Giampietro Cislaghi, direttore sportivo degli Aironi Robbio, si limita a dire: «Attendiamo fiduciosi quanto deciderà il giudice sportivo». A sentire l'insulto razzista sarebbero stati diversi giocatori in campo. In base a quanto è stato scritto dagli arbitri nel referto di gara, la Procura Federale potrebbe far scattare un'indagine. «I giocatori si sono strattonati: in tribuna non ho sentito nulla e neanche il nostro allenatore che era a bordo campo», ha dichiarato Paolo Garavaglia, direttore sportivo dell'Ardens Sedriano. Per la cronaca la partita è stata vinta da Robbio 78-75 e Kader Kam è risultato determinante con 26 punti realizzati sino al momento dell'espulsione.



