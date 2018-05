Karius fa mea culpa «​Vorrei solo tornare indietro nel tempo»

Un mea culpa condito da ripetute scuse a club, compagnie tifosi. «Non sono riuscito a chiudere un occhio fino ad ora - fa sapere via Instagram (lorisk21) lo sfortunato e maldestro portiere del Liverpool, protagonista ieri sera di errori marchiani che hanno indirizzato la gara - .. le scene mi passano ancora attraverso la testa ancora e ancora .. Sono infinitamente dispiaciuto per i miei compagni di squadra, per voi tifosi e per tutto lo staff. So che ho incasinato il match con i due errori e ho deluso tutti. Come ho detto, vorrei solo tornare indietro nel tempo ma non è possibile. Così è ancora peggio - aggiunge il portiere Reds - perché pensavamo che avremmo potuto battere il Real Madrid e siamo rimasti in partita per molto tempo. Grazie ai nostri incredibili tifosi che sono venuti a Kiev e mi hanno tenuto sù, anche dopo la partita. Non lo do per scontato, ma ancora una volta mi ha fatto capire che grande famiglia siamo. Grazie e torneremo più forti».

