MADRID - Il Real Madrid ha ufficializzato l'esonero di Lopetegui con un comunicato: « Julen Lopetegui non è più allenatore della squadra» La notizia, nota dal giorno precedente, è stata annunciata dal club dopo una riunione del consiglio di amministrazione. Nessuno ha poi rilasciato alcuna dichiarazione

La dichiarazione dice quanto segue:



«Il Consiglio di amministrazione del Real Madrid CF, riunitosi oggi il 29 ottobre 2018, ha accettato di rescindere il contratto che collegava l'allenatore Julen Lopetegui con il club. Questa decisione, adottata dal più alto livello di responsabilità, mira a cambiare le dinamiche della prima squadra, quando tutti gli obiettivi di questa stagione sono ancora realizzabili. Il Consiglio è consapevole che non v'è una grande sproporzione tra la qualità della squadra del Real Madrid, con 8 giocatori nominati per il prossimo Pallone d'Oro, senza precedenti nella storia del club, ed i risultati ottenuti fino ad oggi. Il club ringrazia Julen Lopetegui e tutto il suo team tecnico per il loro impegno e lavoro e augura loro il meglio nella loro carriera professionale. Sarà provvisoriamente sostituito da Santiago Solari, che guiderà la prima squadra a partire da domani, martedì».





