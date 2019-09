ANCONA - Subito due gol a Savignano sul Rubicone, dove la Recanatese difende il primato solitario in classifica a punteggio pieno nella quarta giornata del girone F di Serie D. Contro il Cattolica il risultato è già sull’1-1: a segno Cissè per i padroni di casa e Borrelli per i giallorossi. Ancora sullo 0-0 i due derby Jesina-Tolentino e Sangiustese-Porto Sant’Elpidio, mentre il Montegiorgio sta pareggiando 1-1 a Giulianova. Il Matelica ha pareggiato 1-1 nell’unico anticipo disputato sabato, in vista del turno di Coppa Italia previsto mercoledì.



4ª giornata: Atletico Terme Fiuggi-Matelica 1-1 (D’Andrea, Leonetti); Campobasso-Vastese 1-0; Cattolica-Recanatese 1-1 (Cissè, Borrelli); Chieti-Agnonese 0-0; Jesina-Tolentino 0-0; Notaresco-Avezzano 0-0; Real Giulianova-Montegiorgio 1-1 (Fioretti, Nasic); Sangiustese-Porto Sant’Elpidio 0-0; Vastogirardi-Pineto 0-0.

