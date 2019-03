ANCONA - Risultato sbloccato nella ripresa in Matelica-Sangiustese, derby cruciale della 30ª giornata del girone F di Serie D: i biancorossi hanno vinto 2-0 grazie alle reti segnate da Lo Sicco e Florian e restano così a -5 dalla capolista Cesena, mentre i rossoblù escono temporaneamente dai playoff. Si tratta della nona vittoria consecutiva del Matelica, che non perde dal 16 gennaio: finì 2-1 per il Cesena al Manuzzi.



L’altro derby era il crudele Castelfidardo-Jesina, finito 2-0 per i leoncelli, risultato che suona come una mazzata per i biancoverdi, ultimi in classifica e ormai sempre più vicini alla retrocessione in Eccellenza. La Recanatese ha vinto 3-0 ad Agnone grazie a una rete di Borrelli, che ha così concesso il bis dopo la doppietta che steso il Cesena, al successivo sigillo di Pera e al tris calato da Sivilla: i leopardiani sono saliti al quinto posto in classifica, quindi sarebbero virtualmente nei playoff insieme a Matelica, San Nicolò Notaresco e Pineto. Altra magia del Montegiorgio che vince 3-2 dopo una splendida rimontona contro il Campobasso e si trova a -4 dai playoff: la squadra allenata da Massimo Paci era andata sotto 2-0 sul neutro di Monte San Giusto.



30ª giornata: Agnonese-Recanatese 0-3 (Borrelli, Pera, Sivilla); Avezzano-Santarcangelo 2-0 (Bruni, Padovani); Castelfidardo-Jesina 0-2 (Yabrè); Cesena-Isernia 3-1 (Alessandro, Valeri; Petitti); Giulianova-Savignanese 2-1; Matelica-Sangiustese 2-0 (Lo Sicco, Florian); Montegiorgio-Campobasso 3-2 (Mariani, Nasic, Pellizzi; Alessandro, Alessandro); Sammaurese-Forlì 1-1; San Nicolò Notaresco-Francavilla 2-0; Vastese-Pineto 0-1



Classifica: Cesena 72, Matelica 67, SN Notaresco 50, Pineto 48, Recanatese 48, Francavilla 47, Sangiustese 47, Montegiorgio 44, Savignanese 40, Campobasso (-2) 39, Sammaurese 39, Jesina 36, Giulianova 34, Vastese 32, Avezzano 30, Santarcangelo 28, Agnonese 27, Forlì 27, Isernia 27, Castelfidardo 18



