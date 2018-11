ANCONA - Iniziati i secondi tempi delle partite della 13ª giornata del girone F di Serie D. Il Matelica sta vincendo 2-0 a Santarcangelo di Romagna, mentre il Cesena è sotto 1-0 a Pineto: al momento i biancorossi di Tozzo sarebbero primi in classifica con ben cinque punti di vantaggio sui romagnoli. La Recanatese sta perdendo 2-1 al Tubaldi contro la Sammaurese dopo essere andata in vantaggio, il Castelfidardo sta invece vincendo 1-0 a Isernia grazie a una rete segnata da Calabrese. Sta perdendo 1-0 il Montegiorgio in casa della Vastese ed è sotto anche la Jesina, al Carotti contro l’Avezzano.



13ª giornata: Campobasso-Giulianova 0-1 (Di Paolo); Forlì-Francavilla 2-2 (Ambrosini, Ambrosini; Cruz, Mele); Isernia-Castelfidardo 0-1 (Calabrese); Jesina-Avezzano 0-1 (Cerone); Pineto-Cesena 1-0 (Tomassini); Recanatese-Sammaurese 1-2 (Sivilla; Pieri, Pieri); Sangiustese-San Nicolò 0-0; Santarcangelo-Matelica 0-2 (Arapi, Pignat); Savignanese-Agnonese 1-0 (Vandi); Vastese-Montegiorgio 1-0 (Shiba).



Classifica: Matelica 33, Cesena 28, San Nicolò 26, Sangiustese 24, Savignanese 21, Francavilla 20, Recanatese 20, Sammaurese 20, Pineto 19, Giulianova 17, Santarcangelo 17, Vastese 14, Montegiorgio 13, Avezzano (-3) 11, Castelfidardo 11, Forlì 11, Isernia 11, Jesina 11, Campobasso (-2) 9, Agnonese 8.



